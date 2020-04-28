اخبار ليبيا الان

هكذا عقٌبت إيطاليا على إعلان حفتر تسلم السلطة

تم النشر منذُ 10 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، إنه “يجب اتخاذ كل قرار بشأن مستقبل ليبيا بالتوافق وعبر الديمقراطية، ضمن اطار “الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات” في ديسمبر 2015، ومسار الاستقرار بقيادة الأمم المتحدة، في سياق عملية برلين”

وأكدت الخارجية الايطالية، خلال البيان، دعمها واعترافها الكامل بما وصفتها بـ “المؤسسات الليبية الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي: “المجلس الرئاسي، حكومة الوفاق، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.”، وفق ما أوردت وكالة “آكي”

وجددت إيطاليا دعوة الأطراف الليبية إلى الالتزام بهدنة خلال شهر رمضان الكريم والعمل بشكل بناء لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، بحسب البيان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • طز فى الطليان فارادة الشعب الليبى واجبة النفاذ ولا يعنينا الطليان ولاحتى الناتو فهم من دمروا ليبيا

    رد