هكذا عقٌبت إيطاليا على إعلان حفتر تسلم السلطة

قالت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، إنه “يجب اتخاذ كل قرار بشأن مستقبل ليبيا بالتوافق وعبر الديمقراطية، ضمن اطار “الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات” في ديسمبر 2015، ومسار الاستقرار بقيادة الأمم المتحدة، في سياق عملية برلين”

وأكدت الخارجية الايطالية، خلال البيان، دعمها واعترافها الكامل بما وصفتها بـ “المؤسسات الليبية الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي: “المجلس الرئاسي، حكومة الوفاق، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.”، وفق ما أوردت وكالة “آكي”

وجددت إيطاليا دعوة الأطراف الليبية إلى الالتزام بهدنة خلال شهر رمضان الكريم والعمل بشكل بناء لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، بحسب البيان.