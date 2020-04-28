«الرفادي»: يجب دعم غرفة عمليات المنطقة الشرقية بكل الوسائل لوأد مشروع «حفتر»

دعا زعم رئيس ما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» عبد الله الرفادي، المرتبط بما يسمى “الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا” التي كان يترأسها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني السابق، فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” إلى: “الاستمرار في دعم الجبهات والقضاء على ما تبقى من مشروع حفتر في الغرب، وتسهيل تحرك غرفة عمليات المنطقة الشرقية ودعمها بكل الوسائل التي تسهل تنفيذ مهامها” على حد قوله.

أضاف “الرفادي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “لابد لحكومة الوفاق والمقاتلين والاجهزة التشريعية وكافة الاحزاب والتكتلات السياسية الى الاستمرار فى نهج نبذ حفتر ووأد مشروعة والامتناع عن أى تواصل معه، بعد الهزائم المتكررة له في الفترة الاخيرة سواء في جبهة غرب طرابلس وجنوبها، وحصار معقل شركائه في ترهونة وهزيمته المؤكدة في محاور شرق مصراتة، وتأكيد المقاتلين ومن ورائهم حكومة الوفاق ومجلس الدولة ومجلس النواب واغلب الاحزاب والتكتلات السياسية ، بأنه لن يكون طرفا في اية تسوية سياسية في المستقبل” على حد زعمه.

وتابع “الرفادي” مخاطباً “السراج”: “يجب مد اليد الى ما تبقى من مجلس النواب في طبرق والقيادات السياسية في الشرق الليبي لترتيب البيت الليبي، فأرادوا ازاحة السيد عقيلة وما تبقى معه من مجلس النواب ظنا منه ان ذلك سيجبر معسكر الثورة والمتمسكين بها الى التفاوض معه” على حد قوله.