«الوفاق» تطلب إمدادا عسكريا لمليشياتها من تركيا

طالبت مليشيات حكومة الوفاق، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سرعة إرسال الإمدادات العسكرية من قوات برية وبحرية وجوية، بعد الهزائم الساحقة التي تعرضت لها المليشيات في المعركة التي يخوضنا ضد الجيش الليبي لتحرير العاصمة وتطهير ليبيا من التطرف والإرهاب المدعوم من أنقرة، وفقا لموقع “تركيا الآن”.

وأوضحت وكالة “رويترز” للأنباء، أن الممثل الخاص للشؤون الليبية في تركيا أمر الله إيشلر، قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إنه تبين أن حكومة الوفاق الليبية طلبت من تركيا رسميًا مساعدات عسكرية.

وأضاف «إيشلر» أنه لا يمكن لتركيا أن نبقى غير مبالية أمام مطلب حكومة الوفاق، الذي وصفه بـ«الشرعي والرسمي»، بإمدادها بالمساعدات العسكرية، وأكد استجابة أنقرة قائلا «سنعطيهم ردًا إيجابيًا».

وكان المشير خليفة حفتر، قد أعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة، أمس الاثنين، حيث وجه خلالها المشير حفتر، التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة، قائلا: “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، مضيفا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن، كما سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.