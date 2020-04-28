أفاد
نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بسماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقة
السبعة جنوب طرابلس
The post سماع أصوات المدفعية في منطقة السبعة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفاد
نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بسماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقة
السبعة جنوب طرابلس
The post سماع أصوات المدفعية في منطقة السبعة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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