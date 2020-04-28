أفاد

نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بسماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقة

السبعة جنوب طرابلس

The post سماع أصوات المدفعية في منطقة السبعة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24