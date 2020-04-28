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«الغنوشي»: ليبيا في حاجة إلينا لإنهاء الخلافات القائمة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال زعيم حركة النهضة التونسية، القيادي الإخواني راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بتونس، إن الأحداث تتسارع في ليبيا مع أن تونس كانت نتمنى أن تواجه ليبيا جائحة كورونا موحدة.

وزعم الغنوشي، في حوار مع موقع “عريي 21″ القطري، أن الوضع في ليبيا تتقاذفه الأجندات الدولية والإقليمية ولو كانت كل القوى تعمل بجهد حقيقي من أجل فرض الحل السياسي لتحقق ذلك.

وتابع:” تعلم أن علاقة تونس بليبيا علاقة عميقة وأساسية فثلث الشعب الليبي يقيم تقريباً في تونس بين سائح وزائر ومقيم، ونحن نرحب بإخوتنا في أرضنا وتونس تعمل من منطلقات عديدة إلى التوصل إلى الحل النهائي والذي لن يكون إلا سياسياً”.

وادعى عدم رغبتهم بتعميق الخلاف بين الليبيين وإنما بعقد لقاء بهم وتقديم النصيحة المطلوبة والتي مفادها أن الحل لن يكون إلا ليبياً ولن يكون إلا سياسياً.

وأشار إلى أنهم ينسقون مع دول الجوار الليبي، مستطردا:” نحن في تواصل مع الأشقاء في الجزائر وهناك تطابق في الرؤية وندفع إلى تبني الحل المقترح من دول الجوار الليبي والذي لا يتعارض بدوره مع ما انتهت إليه المؤسسات الدولية”.

وأضاف الغنوشي، أنهم يراقبون عن كثب تطورات الوضع الليبي، معتقداً أن الشعب الليبي والدولة الليبية في حاجة إلى المساعدة من أجل إنهاء الخلاف.

الوسوم

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • .ابعد ياشيطان ابعد ياشطان ابعد ياشيطان

    ان جيت من الباب هانرد الباب ونعيش فى امان

    وان جيت من الحيط هانسد الحيط بحجر صوان

    ابعد ياشيطان ابعد ياشيطان

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  • وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (107) .

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