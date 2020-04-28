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إيطاليا: مستقبل ليبيا يُحدد بالتوافق والديمقراطية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان أصدرته، الثلاثاء، دعمها واعترافها بالمؤسسات الليبية الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، وهي المجلس الرئاسي، حكومة الوفاق الوطني، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.

وقالت الوزارة في بيان، تعليقا على إعلان القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر قبوله تفويض الشعب بإسقاط الاتفاق السياسي وتولي إدارة البلاد، إن أي قرار يخص مستقبل ليبيا “يجب أن يُتخذ بطريقة توافقية وديمقراطية” ضمن إطار الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات، ومسار الاستقرار الذي تقوده الأمم المتحدة، في إطار سياق عملية برلين.

وجددت الخارجية الإيطالية في بيانها، دعوتها للأطراف الليبية للالتزام بهدنة خلال شهر رمضان الكريم والعمل بشكل بنّاء لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الشعب الليبى هو سيد قراره ولا شأن لكم بليبيا هل ترضوا ان يحكمكم المافيا ياكلاب

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