رئيس الاتحاد الإيطالي المستقل: «حفتر» يسيطر على الأوضاع في ليبيا و«السرّاج» في مأزق

أكد رئيس الاتحاد الإيطالي المستقل وغير النقابي لقطاع النفط، ميكيلي مارسيليا، أن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، شخصية حازمة للغاية، بعد أن خطابه الإثنين الماضي الضي يعتبره بمثابة إعلان زعامته للبلاد، لأنه حصل على تفويض شعبي.

وأضاف مارسيليا، في تصريحات لوكالة “آكي” الإيطالية، الثلاثاء، أن حفتر يسيطر في الواقع على النفط وعلى البلد كله، باستثناء طرابلس التي لا تزال بيد حكومة الوفاق ورئيسها فائز السراج، لكنها تخضع للحصار، وفقا لقوله.

وأوضح المسؤول النفطي، أن جميع آبار النفط الليبية تقريبًا في أيدي “حفتر”، والتي صحيح أنه لا يستخدمها، لكن ذلك وفق استراتيجية: إنه يريد أن يجثو اقتصاد البلاد بأكمله على ركبتيه، وهو مصمم للغاية ويستمر بالسير على هدفه المتمثل بتولي السلطة، على حد قوله.

وشدد على أن السرّاج في مأزق، مستشهدا بـ”صمت تركيا”، حليفته الرئيسية، مردفا أنه لا يعرف حقًا إلى أي مدى يمكنه الصمود، بينما يبدو الطرف الذي يدعم حفتر أكثر تصميماً.

وأكد المسؤول النفطي، أن القتال في ليبيا لم يتوقف أبدًا على الرغم من حالة طوارئ الناجمة عن فيروس كورونا، وذلك بسبب عدم الاهتمام الكبير من قبل المجتمع الدولي، الذي يواجه جائحة كوفيد 19″.

وأشار مارسيليا، إلى أن الإنتاج قد انخفض بالتأكيد عن 100 ألف برميل في اليوم، حيث يقترب من حوالي 80 ألف برميل، ويمكن أن يصبح أقل من ذلك، مبينا أن قطاع النفط في حالة تدهور وقد بلغ حده الأقصى، بينما تقوم سفن تعوم قبالة سواحل طرابلس، ربما تركية، بتفريغ وقد وأسلحة مهرّبة في الميناء.

وكان المشير خليفة حفتر، قد أعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة، أمس الاثنين، حيث وجه خلالها المشير حفتر، التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة، قائلا: “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، مضيفا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن، كما سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.