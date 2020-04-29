سماع أصوت انفجارات في عدة مناطق بطرابلس

أفاد نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي، الاربعاء، بسماع أصوت انفجارات في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس.

وأفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بسماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقة السبعة جنوب طرابلس

بدوره، أعلن مكتب الإعلام التابع لعملية بركان الغضب، الثلاثاء، سيطرة قوات الوفاق على ما تعرف بسكنية مشروع الهضبة المحاذية لمعسكر حمزة جنوب العاصمة طرابلس بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش.

على ذات الصعيد، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الثلاثاء نجاح الجيش في صد هجوم لقوات الوفاق مدعوم من تركيا في محور المشروع وطريق المطار.

وبينت أن الجيش نجح في صد هجوم لقوات الوفاق في عدد من محاور طرابلس.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر بسماع أصوات انفجارات في محور مشروع الهضبة أبو سليم بالعاصمة طرابلس.

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