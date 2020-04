قال

المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو اليوم الأربعاء، إن سلاح الجو التابع للقوات

الوفاق نفذ ضربات استهدفت شاحنة محملة بالذخائر ترافقها 4 سيارات نقل في الطريق

بين القريات ومنطقة نسمة، كانت في طريقها لإمداد قوات حفتر بترهونة

The post قنونو: طيران الوفاق استهدف شاحنات محملة بالذخائر في الطريق بين القريات ونسمة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24