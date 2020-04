الصين تسجل 22 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت

لجنة الصحة العامة بالصين، أمس الثلاثاء، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم

28 أبريل مقارنة مع 6 حالات قبلها بيوم ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد

حتى الآن إلى 82858.

وقالت

اللجنة فى بيان اليوم إن عدد الحالات التى تشمل مسافرين قادمين من الخارج ارتفع إلى

21 يوم الثلاثاء مقارنة مع ثلاث حالات قبلها بيوم.

وتراجع

عدد الحالات التى أصيبت بالمرض لكن لم تظهر عليها أعراض إلى 26 مقارنة مع 40 قبلها

بيوم، وظل عدد الوفيات فى البر الرئيسى بسبب المرض دون تغيير عند 4633.

