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القايد: إعلان حفتر جاء خوفا من هزيمته في غرب ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال ناصر القايد، مدير ما يعرف بـ إدارة الشئون المعنوية
بالمنطقة الوسطى، إن إعلان حفتر جاء بعد فشلة في دخول طرابلس أو التقدم في المحاور.

وأوضح القايد في تصريحات صحفية أن الدول الداعمة أوعزت إلى
حفتر بأن يعلن على الأقل استلام السلطة في المنطقة الشرقية خوفا من هزيمته في المنطقة
الغربية، مشيرا إلى أنه بذلك سيتحرك الشرق ضده ويطالبه بإعلان الحقائق، على حد
قوله.

وأشار القايد أن حفتر فرض سلطة عسكرية تامة في الشرق الليبي،
ولذلك اضطر إلى إعلان بيانه، مضيفا أن حفتر لا يستطيع أن يسيطر على الجنوب أو الغرب،
وكل ما يسيطر عليه هي شرق البلاد فقط.

وأوضح أن حفتر أراد الانفصال بشرق البلاد عن بقية ليبيا وحكمها،
مضيفا أن حفتر حاول التحرك سريعا لأفشال حراك مزمع داخل شرق البلاد للانقلاب عليه.

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قناة ليبيا 24

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تعليق

  • Avatar يقول ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة مهما حاولتم يامنافقين يااخوان الشيطان اردوغان يالصوص بترول ليبيا فان نصرالله قريب من المحسنن:

    المشير القائد خليفة بن جاسم حفتر سيدك ياإخواني ياكذوب
    انه يطهر ليبيا من نجسكم يااخوان الشيطان اردوغان
    ان كيد الشيطان كان ضعيفا
    وانتم شياطين تذهبون بعيدا للمدنيين الآمنين وتضربون طعامهم ومؤنهم بالطائرات العبة التي يسقطها الجيش البطل دائما فوقه
    اما صبراته وصرمان فقد كان اهلها الذين يحمونها فاقتحمتوها في غياب الجيش بمساعدة الحراامي الشيطان اردوغان حراامي البترول ورئيس
    مجلس السراق واغا الساقط بالشعب صاحب الشرعية
    تحرقون مراكز تلشرطة وتقتلونشيخا مدني يقول ربي الله
    حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ياخونة اسقطناكم ومسحناكم في مصر
    واسقطناكم في ليبيا ونمسح فيكم الان
    لنطهر البلاد من خيانتكم وفسادكم
    افقرتوا الشعب الليبي وجوعتوه وارسلتوا الجزيه ياخونة المجلس الساقط للشيطان الواهم اردوغان الذي يقول عن ليبيا العروبه ميراث اجدادي
    هيهات هيهات للشيطان اردوغان وكل الخوان الخونة
    اوهامك وكذبك لن يحبط من عزيمة الشعب وجيشه وقائده من اكمال تحرير العاصمة المغتصب اقل من نصفها وليس ببعيد
    ألا ان نصر الله قريب من المحسنين
    صدق الله العظيم

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