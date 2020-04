القايد: إعلان حفتر جاء خوفا من هزيمته في غرب ليبيا

قال ناصر القايد، مدير ما يعرف بـ إدارة الشئون المعنوية

بالمنطقة الوسطى، إن إعلان حفتر جاء بعد فشلة في دخول طرابلس أو التقدم في المحاور.

وأوضح القايد في تصريحات صحفية أن الدول الداعمة أوعزت إلى

حفتر بأن يعلن على الأقل استلام السلطة في المنطقة الشرقية خوفا من هزيمته في المنطقة

الغربية، مشيرا إلى أنه بذلك سيتحرك الشرق ضده ويطالبه بإعلان الحقائق، على حد

قوله.

وأشار القايد أن حفتر فرض سلطة عسكرية تامة في الشرق الليبي،

ولذلك اضطر إلى إعلان بيانه، مضيفا أن حفتر لا يستطيع أن يسيطر على الجنوب أو الغرب،

وكل ما يسيطر عليه هي شرق البلاد فقط.

وأوضح أن حفتر أراد الانفصال بشرق البلاد عن بقية ليبيا وحكمها،

مضيفا أن حفتر حاول التحرك سريعا لأفشال حراك مزمع داخل شرق البلاد للانقلاب عليه.

