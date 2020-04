أفادت مصادر إعلامية، الثلاثاء بأن نائب رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق غير الشرعية أحمد معيتيق، ناقش الثلاثاء،

خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لمنطقة الشرق الأوسط والدول

الأفريقية ميخائيل بوغدانوف، آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية في ليبيا

وأوضحت المصادر أن بوغدانوف أكد خلال الاتصال موقف بلاده

الثابت لإيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وأشارت المصادر إلى أن الاتصال تناول ما جاء في بيان حفتر

واكد الطرفين على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي وشرعية الرئاسي

The post معيتيق و بوغدانوف يبحثان تداعيات اعلان حفتر انهاء اتفاق الصخيرات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24