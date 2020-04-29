المتحدث باسم الخارجية المصرية يؤكد تمسُك بلاده بالحل السياسي وإيجاد تسوية سياسية للصراع في ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، تمسُك مصر بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا، رغم وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك، وفق قوله.

وشدد حافظ، على أن مصر تسعى إلى تحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على “فيسبوك” الثلاثاء.

وقال حافظ: “إنه في الوقت ذاته فإن البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركياً أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا”.

وفي هذا الصدد، فقد عَبّر المتحدث باسم الخارجية المصرية عن تقدير مصر لما حققه الجيش الليبي من استقرار نسبي في الأراضي الليبية، ما أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد، وهو ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول جواره القريبة والبعيدة، على حد قوله.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر قد أعلن الإثنين الماضي، استجابته لدعوة الليبيين بشأن التفويض وإسقاط الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية العام 2015، واصفا الاتفاق بالمشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة.

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