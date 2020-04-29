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الكرملين: الحل الوحيد للأزمة الليبية عبر التواصل السياسي بين جميع الأطراف

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الكرملين، إن روسيا مع التسوية السياسية للأزمة في ليبيا، عبر عملية سياسية ودبلوماسية، وأنها السبيل الوحيد في ليبيا.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بقوله: “في موسكو، ما زلنا على قناعة بأن الحل الوحيد الممكن في ليبيا هو من خلال التواصل السياسي والدبلوماسي بين جميع الأطراف، وعلى رأسهم أطراف الصراع”.

وأضاف بيسكوف:   روسيا لا تزال على اتصال مع جميع المشاركين في العملية الليبية. نعتقد أنه لا توجد وسائل أخرى لحل المشكلة الليبية”.

وفي وقت سابق، وصفت موسكو إعلان المشير خليفة حفتر، بالمفاجئ، بحسب مصدر في وزارة الخارجية الروسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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