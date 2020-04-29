بلدية طرابلس المركز: 2220 إسطوانة تم توزيعها للمنازل منذ بدء خدمة التوصيل

أعلنت بلدية طرابلس المركز، أن خدمة توصيل إسطوانات غاز الطهي للمواطنين إلى منازلهم، بلغت الكمية التي تم توزيعها حتى اليوم 2220 إسطوانة، منذ بدء خدمة التوصيل.

وكانت البلدية، قد أفادت يوم الأحد الماضي، أنها قامت بتوزيع 390 إسطوانة على ثلاث محلات وهي المدينة القديمة والنوفليين ووسعاية بديري.

وتأتي خدمة التوصيل التي أطلقتها بلدية طرابلس المركز، ضمن جهودها للحد من الإزدحام وتوفير الخدمات للمواطنين، في فترة تعمل فيها لمكافحة فيروس كورونا، داخل نطاق البلدية، عبر لجانها.

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