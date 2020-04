الهلال الأحمر الليبي يوزع مساعدات غذائية على الأسر الفقيرة بوادي عتبة

أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، الأربعاء، أنها قامت بمساعدة المحتاجين والمتضررين من الأزمة الحالية.

وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن عدادًا من متطوعي وادي عتبة بفرع مرزق قاموا بتوزيع مواد تموينية، وإعداد سلال غذائية وتوزيعها على عدد من الأسر المحتاجة بالمنطقة .

