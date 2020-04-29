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قنونو: استهداف شاحنة و4 سيارات محملة بذخائر على طريق «القريات – نسمة»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، إن سلاح الجو الليبي استهدف رتل يضم شاحنة وأربعة سيارات محملة بالذخائر على الطريق بين القريات ونسمة.

وأوضح قنونو أن الغارات استهدفت الرتل قرب النصب التذكاري – مرسيط، حسب بيان عملية «بركان الغضب»، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء. ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

ولفت البيان إلى أن القافلة كانت في طريقها إلى إمداد قوات القيادة العامة في مدينة ترهونة وجنوب العاصمة طرابلس.

وفجر أمس الثلاثاء، أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري مقتل خمسة مواطنين على الأقل ومرافقيهم من العمالة الوافدة، في استهداف من «الطيران التركي».

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ولفت المسماري إلى أن الطيران قصف شاحنات السلع الغذائية المدنية وغيرها في الأماكن المفتوحة البعيدة عن الجبهات والمدن والقرى الآمنة، وكان آخرها هذا القصف الذي استهدف مساء اليوم، «منحلا للعسل» بسيارات كانت تنقل المنحل في منطقة نسمة جنوب شرق مدينة مزدة.

وفي حينها، صرح قنونو، بأن سلاح الجو نفذ ضربتين قتاليتين استهدفتا شاحنتي نقل معدات لوجستية وذخائر في منطقة نسمة، كانتا في طريقهما لإمداد قوات القيادة العامة جنوب طرابلس.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • لا يختلف أثنان علي أن السيد حفتر فارس حرب محنك وذو خبره عسكريه قتاليه وله شرف النجمه الذهبيه نظير مشاركه بفرقه ليبيه في حرب كسر أسطورة خط برليف مع جيش مصر ولكن ما لفتت نظري بكل آسي علي آلم علي حزن مضاعف هي مصادقته علي الهدنه معكم يا أيها الأوغاد فلو كان مضطر المشيره للهدنه لأي سبب كان فهو معذور ولو كانت مجرد شطحه خيال فقد أخطى خطأ قاتل واما اذا كانت الهدنه لاعتقاده الخير فيكم ولتعشمه في أن تثبوا الي رشدكم وتحقنوا دماءكم ودماء أخوانكم فقد أخطي المعتقد وأساء الظن وقد قدم لكم من حيث لا يدري هديه منه أسمها هدنه لتعطيكم الوقت الكافي لكي تلتقطوا أنفاسكم وتعدوا العده وتستوردوا الاسلحه اللازمه من تركيا ومن غيرها استعدادا للحرب هدنه أستفدتوا منها في تعويض عزوف الشباب الليبي عن الالتحاق بمليشياتكم بوصول مرتزقه سوريون واغتنمتوها فرصه لتنصبوا علي الارض ما وصلتكم من أسلحه فالرجل كان يبارزكم بسيف وكان منتصر عليكم لا محاله ولكن الأمر الذي يعرف له سبب انه عندما سقط سيفكم من يدكم تريث في القتال وأنتظر حتي تلتقطوا سيفكم الذي وقع من يدكم لتعاودوا الحرب معه هذا تشبيه للهدنه التي لا لزوم لها ولكنها حصلت واصبح الجيش يعاني من تبعاتها

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