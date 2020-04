الأحوال المدنية بنغازي: بدء العمل بكامل القوة العمومية وبجميع الأقسام الأحد المقبل

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، الأربعاء، عن بدء

العمل العمومية وبجميع الاقسام بكامل القوة العمومية وبجميع الأقسام دون استثناء

اعتبارًا من الأحد المقبل.

وأوضحت المصلحة في خطاب موجه إلى أمناء مكاتب الإصدار والفروع

الخدمية، ومكتب العائدون ورعايا العرب والأجانب ومكتب المواليد بنغازي الطبي والجمهورية،

ومكتب الوفيات، أن هذا القرار تم اتخاذه من أجل سير العمل الإداري بمكاتب الإصدار والفروع

الخدمية وإنجاز متطلبات المواطن اليومية من مستندات بانتظام وحفاظا على صحة الموظف

والمواطن واتخاذ كافة التدابير الوقائية حيال ذلك.

وأضافت المصلحة أن منظومتها ستعمل بشكل طبيعي كالمعتاد من

سحب شهائد والعمل اليومي المتعلق بها، مؤكدة أن أي موظف يخالف التعليمات الصادرة بالخصوص

سيتم تطبيق العقوبة المخصصة عليه وفق العمل، بحسب نص البيان.

