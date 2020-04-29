«بلدي مصراتة»: بيان حفتر «استخف» بإرادة الشعب الليبي و«نسف» المسار الديمقراطي

أصدر المجلس البلدي ومجلس أعيان مصراتة بيانًا مشتركًا للتعليق على كلمة المشير خليفة حفتر، الذي أعلن خلالها استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد.

وأوضح البيان، رفض كلمة المشير حفتر، الذي وصفه البيان بـ «مجرم الحرب» معتبرًا أن ما قام به «إنقلابا فاضحًا» على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الملحق به، معتبرًا في الوقت نفسه أنه بمثابة «استخفاف» بإرادة الشعب، و«نسف» للمسار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب الليبي ببزوغ فجر 17 فبراير وما بذله من مهج وأرواح وأبدان. بحسب نص البيان.

وطالب البيان، المجلس الرئاسي بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي والداعمة لـ «مجرم الحرب» في اعتدائه على العاصمة و«انقلابه» على الشرعية، كما رحب البيان بالمبادرات السياسية التي من شأنها إنهاء الانقسامات وتوحيد البلاد، و تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية، على حد وصف البيان.

أكد البيان على “ضرورة المحافظة على النسيج الاجتماعي الليبي، وضرورة تجنيبه الصراعات والاصطفافات الحاصلة والعمل على ترميمه، وتفادي أي شرخ قد يحصل به”، داعيًا كافة المدن الليبية أن تعيد حسابتها وتنحاز لـ «الشرعية ونتمسك بالمسار الديمقراطي للولوج إلى دولة القانون والعدل والمؤسسات”.

وكان المشير خليفة حفتر، قد أعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة، أول أمس الإثنين، حيث وجه خلالها المشير حفتر التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة قائلا “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، قائلا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن”، مؤكدا بقوله أيضا “سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.