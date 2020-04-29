اخبار ليبيا الان

«بلدي مصراتة»: بيان حفتر «استخف» بإرادة الشعب الليبي و«نسف» المسار الديمقراطي

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر المجلس البلدي ومجلس أعيان مصراتة بيانًا مشتركًا للتعليق على كلمة المشير خليفة حفتر، الذي أعلن خلالها استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد.

وأوضح البيان، رفض كلمة المشير حفتر، الذي وصفه البيان بـ «مجرم الحرب» معتبرًا أن ما قام به «إنقلابا فاضحًا» على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الملحق به، معتبرًا في الوقت نفسه أنه بمثابة «استخفاف» بإرادة الشعب، و«نسف» للمسار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب الليبي ببزوغ فجر 17 فبراير وما بذله من مهج وأرواح وأبدان. بحسب نص البيان.

وطالب البيان، المجلس الرئاسي بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي والداعمة لـ «مجرم الحرب» في اعتدائه على العاصمة و«انقلابه» على الشرعية، كما رحب البيان بالمبادرات السياسية التي من شأنها إنهاء الانقسامات وتوحيد البلاد، و تأسيس الدولة  المدنية الديمقراطية، على حد وصف البيان.

أكد البيان على “ضرورة المحافظة على النسيج الاجتماعي الليبي، وضرورة تجنيبه الصراعات والاصطفافات الحاصلة والعمل على ترميمه، وتفادي أي شرخ قد يحصل به”، داعيًا كافة المدن الليبية أن تعيد حسابتها وتنحاز لـ «الشرعية ونتمسك بالمسار الديمقراطي للولوج إلى دولة القانون والعدل والمؤسسات”.

وكان المشير خليفة حفتر، قد أعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا  أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة، أول أمس الإثنين، حيث وجه خلالها المشير حفتر التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة قائلا “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، قائلا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن”، مؤكدا بقوله أيضا “سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.

الوسوم

الشعب الليبي المسار الديمقراطي بلدي مصراتة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • وين المسار الديمقراطى ياعبيد السلطان ياخوان وحثالة المجتمع الليبى فقائدكم الاعمى فاسد السراق باعتراف الجميع انه غير شرعى وفاسد ويستحق السجن هو وحكومته هذا ماقاله الاخوانى محمود عبدالعزيز فى قناة التناصح وهو ما يتفق عليه الجميع بعد ان انقلب السراج على الصخيرات واقصى نصف اعضاء المجلس الرئاسى وانفرد بالسلطة دون نيل ثقة البرلمان وبعد انتهاء صلاحية الصخيرات وجلب المرتزقة من سوريا نفايات بشرية من كل مكان وانتم ترفضون وجودها فى مصراته وتنشروها فى المدن الاخرى المحتلة مع جيش الدعارة التركى ولكن الشعب الليبى قام بثورة الكرامة التى يقودها المنتصر بالله المشير خليفة حفتر ولن تنتهى الا بتحرير مصراته وطرابلس من الخونة والعملاء والمرتزقة والمختل التركى وستدخل مصراته التاريخ من اوسخ ابوابه فصل الخيانة والعار

    رد

  • مصراته تتكلم عن الديمقراطية وعن الانقلاب علي الاتفاق السياسي !!!
    وتصفون محرر ليبيا من الاستعمار التركي
    ومن الخونة الارهابيين امثالكم بمجرم الحرب !!!!
    صحيح اللي اختشوا ماتوا
    انتم اولا اخوانجية خونه جميعكم فالعيب ان خرج من اهل العيب ليس عيب
    انتم تحبون العثمانين وتلحسون وتلعقون أقدامهم
    هذا لان طبع الخونة واطي دائما
    تتكلمون عن الاتفاق السياسي الذي اسقطه الشعب منذ اكتشف مؤخرا اتفاقية الخزي والذل والعار لجلب الاحتلال التركي الي ارض ليبيا المروية بدماء الشهداء
    وهذا المجلس طبيهي سقط من 2015 الي 2019 =4 سنوات مدة الاتفاق
    ناهيك ان مدير مؤامرة الصخيرات هو اردوغان الذي قال ان ليبيا ميراث اجدادة
    لا ادري لو أنكم ليبيين لغرتم علي بلدكم
    لكن تاريخكم يقول ان اجدادكم خانوا وحاربوا الليبين عمر المختار ورفاقه مع الايطاليين
    اكيد كنتم تقولون عن عمر المختار وجيشه البطل انه مجرم حرب
    مثلما تقبلون اقدام الاتراك وتقولوا عن الجيش البطل وقائده مجرم حرب
    لم ار في حياتي ولم اسمع عن خونة بهذا الغباء مثلكم
    لا ضير فأنتم خونة اولاد خونة وهذه صفتكم وليست شتيمة عادي
    وتفرحون بذلك مثلما فعل ابائكم مع الطليان الخيانة لشعبهم
    من انتم ايها الخونة
    انكم تخونون كما تتنفسون
    والدم الذي يجري بعروقكم خيانة مش دم
    تقبلون المحتل الغازي وتلحسون اقدامه وجزمه لانكم نعال واطية
    لا تحسون ولا تعرفوا الا الخيانة
    قريبا ان شاء الله
    يتم مسحكم

    رد
  • Avatar يقول ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة مصراته اجدادهم الخونة للطليان قالوا عمر المختار مجرم حرب واليوم ابنائهم الخونه يقولوا ذلك للقائد حفتر البطل:

    مصراته تتكلم عن الديمقراطية وعن الانقلاب علي الاتفاق السياسي !!!
    وتصفون محرر ليبيا من الاستعمار التركي
    ومن الخونة الارهابيين امثالكم بمجرم الحرب !!!!
    صحيح اللي اختشوا ماتوا
    انتم اولا اخوانجية خونه جميعكم فالعيب ان خرج من اهل العيب ليس عيب
    انتم تحبون العثمانين وتلحسون وتلعقون أقدامهم
    هذا لان طبع الخونة واطي دائما
    تتكلمون عن الاتفاق السياسي الذي اسقطه الشعب منذ اكتشف مؤخرا اتفاقية الخزي والذل والعار لجلب الاحتلال التركي الي ارض ليبيا المروية بدماء الشهداء
    وهذا المجلس طبيهي سقط من 2015 الي 2019 =4 سنوات مدة الاتفاق
    ناهيك ان مدير مؤامرة الصخيرات هو اردوغان الذي قال ان ليبيا ميراث اجدادة
    لا ادري لو أنكم ليبيين لغرتم علي بلدكم
    لكن تاريخكم يقول ان اجدادكم خانوا وحاربوا الليبين عمر المختار ورفاقه مع الايطاليين
    اكيد كنتم تقولون عن عمر المختار وجيشه البطل انه مجرم حرب
    مثلما تقبلون اقدام الاتراك وتقولوا عن الجيش البطل وقائده مجرم حرب
    لم ار في حياتي ولم اسمع عن خونة بهذا الغباء مثلكم
    لا ضير فأنتم خونة اولاد خونة وهذه صفتكم وليست شتيمة عادي
    وتفرحون بذلك مثلما فعل ابائكم مع الطليان الخيانة لشعبهم
    من انتم ايها الخونة
    انكم تخونون كما تتنفسون
    والدم الذي يجري بعروقكم خيانة مش دم
    تقبلون المحتل الغازي وتلحسون اقدامه وجزمه لانكم نعال واطية
    لا تحسون ولا تعرفوا الا الخيانة
    قريبا ان شاء الله
    يتم مسحكم جميعا من وساخة الخيانة
    وتتطهر مصراته ارض ليبيا من الخونه امثالكم
    وان كان هناك قلة نظيفة سينجيها الله من وساختكم ومسحكم

    رد