«سرت للنفط والغاز»: الانتهاء من صيانة التسرب النفطي بحقل الاستقلال

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتوزيع النفط والغاز، الانتهاء من إصلاح التسرب النفطي الذي وقع بخط نقل المكثفات المنتجة من حقل الاستقلال عند كـم 64 بعد ساعات من العمل المتواصل دون انقطاع تخللتها فترة الإفطار والسحور.

وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “إدارة العمليات اضطرت إلى إيقاف حقل الاستقلال عند حدوث التسرب، ولأهمية إنتاج الغاز من هذا الحقل لتزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز واصلت فرق الصيانة ومجموعة الخطوط العمل ليل نهار حتى تم إنجاز العمل وإصلاح التسرب وإعادة الحقل للإنتاج مع ساعات الفجر الأولى”.

ولفت البيان إلى أن الجهود تضافرت في إنجاز هذا العمل مجهودات إدارة صيانة الحقول وإدارة الإنتاج والإدارة الفنية وإدارة النقل وإدارة السلامة ومراقبة الأمن الصناعي.

وكان لجهاز حرس المنشآت النفطية الدور المهم في تأمين الحماية لفرق الصيانة طيلة ساعات الليل حتى انتهى العمل.