الانتهاء من تجهيز سفينة «بن عوف» كمركز لعلاج مصابي «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، الانتهاء من تجهيز سفينة «بن عوف» كمركز علاج مصابي فيروس كورونا المستجد في العاصمة طرابلس.

ونشرت صفحة الوزارة على موقع فيسبوك، صورا للتجهيزات، وتظهر توفير أسرة رعاية في السفينة، إضافة إلى أسرة الإيواء العادية وأجهزة الأشعة ومتابعة العلامات الحيوية للمريض.

كما سلمت الوزارة جهاز رنين مغناطيسي إلى المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة، تنفيذا للخطة الرامية إلى دعم القطاع الصحي العام في البلاد.

وفي مطلع أبريل الجاري، أعلنت «صحة الوفاق» بدء التجهيزات داخل سفينة «بن عوف» الراسية في قاعدة أبوستة البحرية بالعاصمة، وذلك لاستقبال المصابين بالفيروس.

وانتهت الوزارة من تجهيز أربعة مراكز لعلاج المصابين في طرابلس، كما تواصل الشركات المتعاقد معها أعمال تجهيز مواقع عزل في مدن زليتن وغدامس ونالوت وزوارة والخمس والزاوية وورشفانة وغريان، كما سيجري تجهيز مراكز في مدن أخرى تحسبا لظهور حالات إصابة فيها، وفق بيان سابق للوزارة.

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