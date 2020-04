عقيلة صالح ينفي وجود خلاف مع حفتر ويؤكد أن حل الأزمة الليبية بيد المجتمع الدولي

نفى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وجود خلاف مع حفتر،

مؤكدًا أن حل الأزمة الليبية بيد الجتمع الدولي.

وقال عقيلة صالح في تصريح صحفي إن مبادرته الأخيرة لا تتعارض

مع تصريحات حفتر الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تستند إلى الأعراف الليبية والاجتماعية،

لافتًا إلى أن ليبيا مرتبطة بالمجتمع الدولي وليست معزولة عنه.

وأضاف عقيلة صالح أن المبادرة ترمي إلى حل الأزمة الليبية

سياسيا، وتستند إلى خلفيات تاريخية، مبينًا أن فترة ما بعد استقلال ليبيا شهدت تشكيل

لجنة الدستور بواقع عشرين ممثلا عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، كما أن مجلس

الشيوخ في تلك الفترة كان مشكلا من عدد متساو من الأعضاء الممثلين عن أقاليم ليبيا

الثلاثة (برقة وفزان وطرابلس).

وتابع عقيلة صالح أنه لا يستند في مبادرته إلى الاتفاق السياسي

الموقع في الصخيرات برعاية أممية أو غيره، وإنما يستند إلى العادات والأعراف الليبية

التي وضعت طريقة وتصورا مقبولا لتشكيل السلطة العليا في البلاد، موضحًا أن الجديد في

مبادرته السياسية هو أن أهالي الأقاليم هم من يختارون ممثليهم في هذه السلطة، مبينا

أن الشعب هو صاحب السلطة العليا ويجب أن تتم العودة إليه، مؤكدًا أنه يدفع باتجاه عقد

اجتماع للمتخصصين وأصحاب الرأي والفكر والمثقفين في ليبيا لوضع الآلية المناسبة لتحقيق

هذه المبادرة، لافتًا إلى أنه من الضروري أن تتم مناقشة آلية مدروسة لمعالجة الأمور

العالقة في المستقبل، حتى يتم حل الخلافات بشكل مدروس.

