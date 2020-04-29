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الزايدي: الشرعية الوطنية أساس بناء الأوطان أما الأنظمة التي تستمد شرعياتها من الخارج محكوم عليها بالزوال

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي إن الشرعية الوطنية هي أساس بناء الأوطان وتقدمها وإستقرارها أمّا الأنظمة التي تستمد شرعياتها من الخارج فمحكوم عليها بالزوال.

الزايدي أشار خلال تدوينة له عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أن الغرب منذ إنشاء الأمم المتحدة رفض الإعتراف بالسلطة الوطنية في الصين الشعبية وأعترف فقط بعملائه الذين حاول تنصيبهم فيها رغم إنحسار نفوذها ألى شبر من اراضي الصين الواسعة في جزيرة تيوان وأسماها الصين الوطنية التي احتفظت بمقعد دائم في مجلس الأمن بهيئة الأمم إلى منتصف سبعينات القرن الماضي حيت سحب مقعد الصين من الوطنية ليمنح إلى الصين الكبري الشعبية وأصبحت تيوان دويلة معزولة تشتري إعتراف بعض الدول الفقيرة بها بالدولارات .

ولفت إلى أن السلطة التي أسسها المجتمع الدولي في العراق على يد الحاكم العسكري بول بريمر نموذج واضح لفشل الأنظمة الناتجة عن شرعيات دولية زائفة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ارادة الشعوب تنتصر دائما خوان اردوغان كما حدث فى مصر والسودان فاين المرشد العام للاخوان انه فى ليمان طره منذ 7 سنوات مع الشاطر والعريان والبلتاجى وابواسمعيل واين الحقير المشير عمر البشير اسقطه شعب السودان بدعم من الجيش الوطنى ولم ينفعه اردوغان ولاتميم والان فى ليبيا تنتصر ارادة الشعب باختياره المؤسسة الغسكرية لتدير البلاد يد تبنى ويد تحمل السلاح مع انطلاق ثورة الكرامة لتسحق خوان فبراير عملاء موزه واردوغان

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  • اللهم ماأني صائم….هذا المخلوق لايستحي أبدا …ألم يكفيه نفاق وصراخ مع سيده السابق لمدة أربعين سنة ثم يخرج من تحت الرماد مجددا يطبل للاسير وكأنه حرر القدس….لو انت تؤمن بالوطن ارجع من مصر وهات اولادك معاك وحرر ليبيا …لكن أن تبث سمومك من بارات القاهرة لتحرض علي مزيدا من الدماء في ليبيا فهذا لأيمت الي الوطنية بشي وإنما تدجيل وهراء!!!!!

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