السفير الأمريكي: السلام في ليبيا يتحقق بالحوار والمفاوضات الشاملة

أجرى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لمناقشة تطورات الملف الليبي.

وجدد نورلاند، تأكيده على موقف الولايات المتحدة، الذي أكّده مجلس الأمن الدولي، بأنّ الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المرتبطة به، بما في ذلك حكومة الوفاق، هي الإطار الوحيد المعترف به دوليًا لحكم ليبيا والانتقال السياسي.

كما أكد نورلاند، رفض الولايات المتحدة لجهود قائد القوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر الإعلان من جانب واحد عن مستقبل سياسي جديد للبلاد، قائلا “مرّة أخرى، تدعو الولايات المتحدة الأمريكية القوات المسلحة العربية الليبية إلى وقف العمليات العسكرية حول طرابلس حتى تبدأ عملية خفض التصعيد ويتمكّن الأطراف من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض بشأنه بآلية 5 + 5 في جنيف في 23 فبراير”.

وأوضح نورلاند، للسراج أنّ الولايات المتحدة تعتقد أنّ السلام الدائم والاستقرار في ليبيا والخطوات الملموسة لحماية مصالح جميع الليبيين لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة. مشيرا إلى أن مسار الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف الليبية المسؤولة المستعدة لإلقاء أسلحتها، ورفض التدخل الأجنبي، والاجتماع حصريا من خلال الوسائل السياسية بشأن القضايا التي تفرّقها.