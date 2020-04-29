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السفير الأمريكي: السلام في ليبيا يتحقق بالحوار والمفاوضات الشاملة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أجرى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لمناقشة تطورات الملف الليبي.

وجدد نورلاند، تأكيده على موقف الولايات المتحدة، الذي أكّده مجلس الأمن الدولي، بأنّ الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المرتبطة به، بما في ذلك حكومة الوفاق، هي الإطار الوحيد المعترف به دوليًا لحكم ليبيا والانتقال السياسي.

كما أكد نورلاند، رفض الولايات المتحدة لجهود قائد القوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر الإعلان من جانب واحد عن مستقبل سياسي جديد للبلاد، قائلا “مرّة أخرى، تدعو الولايات المتحدة الأمريكية القوات المسلحة العربية الليبية إلى وقف العمليات العسكرية حول طرابلس حتى تبدأ عملية خفض التصعيد ويتمكّن الأطراف من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض بشأنه بآلية 5 + 5 في جنيف في 23 فبراير”.

وأوضح نورلاند، للسراج أنّ الولايات المتحدة تعتقد أنّ السلام الدائم والاستقرار في ليبيا والخطوات الملموسة لحماية مصالح جميع الليبيين لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة. مشيرا إلى أن مسار الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف الليبية المسؤولة المستعدة لإلقاء أسلحتها، ورفض التدخل الأجنبي، والاجتماع حصريا من خلال الوسائل السياسية بشأن القضايا التي تفرّقها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • Avatar يقول ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة الي السفير الامريكي ولمن يهمه الأمر بأمريكا وجدنا زعيم داعش الحقيقي:

    فهمني ياسيد ريتشار اتفاق سياسي ايه وقد انتهي صلاحيته بعد 4 سنوات
    من 2015-2019=4 سنوات
    وكيف دخل اردوغان لليببا
    الم ياخذ اذن امريكا قبل الدخول؟
    واين تأخذ ال 7500 ارهابي أتباع الشيطان اردوغان ؟
    لامريكا لا طبعا
    خليهم ياكلوا الشعب الليبي ونخلص منه
    مش كدة ? اليس كذلك؟
    اينما يوجد البترول توجد المشاكل
    في العراق في سوريا بس سوريا بترولها شوية
    في ليبيا بترول كتير مفيش مشكل اردوغان يعكر
    صفو ليبيا ويسرق بترولها
    لان اللص اردوغان بيستغل كعادته وعادة اجداده الخونه وجود قاعدة امريكية علي الارض التي سرقها من سوريا
    ان يلحس اقدام امريكا وحذائهم ليوافقوا علي دخول وسرقة بترول ليبيا
    فغضوا الطرف ولم يلومه ابدا علي تدخله بليبيا للآن
    ولكن هيهات هيهات
    ياشيطان يااردوغان وحثالتك
    لن تبقي طويلا وسيهزمك الشعب الليبي وجيشه مع قائد البلاد وجيشه بإذن الله
    والله اكبر من اردوغان وارهابيه
    الدواعش
    لقد قرأنا اعلان عن مكافأة لمن يمسك زعيم داعش
    أليس الذي يتحكم في دواعش العراق وسوريا وغيرهم هو اردوغان
    عندما قال لهم تعالوا واتركوا سوريا والعراق الي ليبيا أتوا سريعا
    اليس ذلك اكبر دليل علي أنه زعيم داعش الحقيقي ياأمريكا ؟؟؟؟
    وتبحثي عن احد صبيانة وزعيمهم الحقيقى امامكم
    اردوغان مجرم الحرب الدولي ولص العرب
    هو زعيم داعش الحقيقي
    وإصرفوا المكافأة لعلاج مرضى كرونا بامريكا
    فهل تقبض علي زعيم داعش الحقيقي
    ياريت تترجموا المقال صح بالانجليزيه
    او علي الجوجل الامريكي
    وشكرا لامريكا بلد الديمقراطية

    رد
  • Avatar يقول ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة الي السفير الامريكي ولمن يهمه الأمر بأمريكا وجدنا زعيم داعش الحقيقي:

    فهمني ياسيد ريتشار اتفاق سياسي ايه وقد انتهي صلاحيته بعد 4 سنوات
    من 2015-2019=4 سنوات
    اضافة الي ان الشعب الليبي بافراده وقبائله اسقط شرعية هذا المجلس الرئاسي حينما سمح بتدخل اردوغان ودواعشه الارهابيين الي ليبيا
    الستم ياامريكا تحترمون ارادة الشعوب ؟
    فالشعب الليبي أسقط شرعية المجلس الرئاسي الخائن لليبيا وشعبه
    فإلي متي تقولون المجتمع الدولي وحكومة الصخيرات والمجلس الرئاسي الساقط بتاريخ الصلاحية + بإسقط الشعب الليبي له؟؟؟
    وكيف دخل اردوغان لليببا
    الم ياخذ اذن امريكا قبل الدخول؟!
    واين تأخذ ال 7500 ارهابي أتباع الشيطان اردوغان ؟
    لامريكا لا طبعا/ لتركيا عند اردوغان المفروض فهو زعيمهم واولي بيهم علشان يأكلوه هناك
    خليهم في ليبيا ونخلص من الاثنين
    هو ده الحل
    مش كدة ? اليس كذلك؟
    اينما يوجد البترول توجد المشاكل
    في العراق في سوريا بس سوريا بترولها شوية
    في ليبيا بترول كتير مفيش مشكل اردوغان يعكر
    صفو ليبيا ويسرق بترولها
    لان اللص اردوغان بيستغل كعادته وعادة اجداده الخونه وجود قاعدة امريكية علي الارض التي سرقها من سوريا
    ان يلحس اقدام امريكا وحذائهم ليوافقوا علي دخول وسرقة بترول ليبيا
    فغضوا الطرف ولم تلوموا اردوغان علي تدخله بليبيا للآن
    ولكن هيهات هيهات
    ياشيطان يااردوغان وحثالتك
    لن تبقي طويلا وسيهزمك الشعب الليبي وجيشه مع قائد البلاد القائد حفتر المناضل الحر وجيشه البطل بإذن الله
    والله اكبر من اردوغان وارهابيه
    الدواعش وخونة مصراته
    لقد قرأنا اعلان عن مكافأة لمن يمسك زعيم داعش
    أليس الذي يتحكم في دواعش العراق وسوريا وغيرهم هو اردوغان ؟؟
    عندما قال لهم تعالوا واتركوا سوريا والعراق الي ليبيا أتوا سريعا
    أليس ذلك اكبر دليل علي أنه زعيم داعش الحقيقي ياأمريكا ؟؟؟؟
    وتبحثي عن احد صبيانة وزعيمهم الحقيقى امامكم !!؟
    اردوغان مجرم الحرب الدولي ولص العرب
    هو زعيم داعش الحقيقي
    هذا المعنوه اردوغان يقول ان ليبيا ميراث اجداده
    وإصرفوا المكافأة لعلاج مرضى كرونا بامريكا
    فهل تقبض امريكا علي زعيم داعش الحقيقي اردوغان ؟؟؟؟
    وتريح ليبيا والعالم
    وتريح الاتراك وتركيا من وبال الكراهية من العرب والعلم التي جلبها لهم هذا الارهابي اردوغان
    من شر هذا الشيطان اردوغان
    ياريت تترجموا المقال صح بالانجليزيه
    او علي الجوجل الامريكي
    وشكرا لامريكا بلد الديمقراطية

    رد