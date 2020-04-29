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لواء الصمود : سنقبض على أي عضو من ” برلمان طبرق ” إذا جاؤُوا إلى طرابلس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – حذر لواء الصمود بقياد المعاقب دوليا صلاح بادي من وصفهم بـ” أبطال وشباب عملية بركان الغضب” أن أي محاولة لإستقبال من وصفهم بـ” رعاع نواب طيرق” في طرابلس، مؤكداً بأنهم سيقبضون عليهم فور وصولهم .

لواء الصمود أرجع في بيان له سبب عزمه القبض على نواب البرلمان في طبرق في حال رجوعهم إلى طرابلس إلى ما وصفه بـ” خيانة مدينة طرابلس ودعم أسير تشاد في حربه على مدن الغرب الليبي” حسب تعبيره.

كما إتهم لواء الصمود النواب في طبرق بالتواطؤ في سفك دماء مقاتليهم والتخابر مع دول أجنبية من بينها حسب زعمه، مدعياً بأن النواب لهم يد في تهجير المدنيين من منازلهم جنوب العاصمة وتدمير منازلهم وتسببوا في مشاكل نفسية للمهجرين والمقاتلين وترويع الأطفال والنساء.

واختتم لواء الصمود الذي يقوده المعاقب دوليا صلاح بادي بيانه قائلاً :” وأي محاولة وكذبة بشأن ما يعرف بإضعاف جبهة “جفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر)  وتمرير هكذا أمور هي مرفوضة جملة وتفصيلاً، وأنهم ولن يتهاونوا في هذا الأمر وأن هذا إخطار للجميع ومن سيتساهل معهم حسب نص البيان.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لقد شوهت صوره مصراته انت وامثالك من البلهاء باوهام زعامة حروب خسرتها مصراته كلها ومازال هذه المره ان شاء الله تخسرها مصراته حتي تذعن ذليله لإملاءات الليبيين وتنسي احلام الطائشين من ابناءها
    ياليتها أستمرت تلك الضربه الصائبه التي حدثت لأول مره في حرب تحرير طرابلس يوم قام الجيش بقصف طائرة شحن عسكري تحمل أسلحه أثناء هبوطها في مطار مصراته قادمه من تركيا وكان أول مره تضرب فيها مصراته من قبل الجيش وعمت الفرحه لدي الليبيين الذين يلقون باللوم علي مصراته في أشعال نيران الحروب في ليبيا فلا ولن مستحيل ان تكون مصراته فوق الجميع وحاكمه الجميع وليس لها من حظ في ذلك إلا تكون مدينه من ضمن المدن وكفي لا زعامه ولا ادياولو وكانت قصفه دقيقه جدا تشفي الغليل وتمسح الكبد من قبل الجيش الليبي لتلك الطائره الاوكرانيه المؤجره من قطر لايصال شحنات دعم من تركيا للارهابيين فالهدنه الخاطئه لعلها كانت هفوه أو حسابات غير واقعيه وغير دقيقه ترتب عليها أن اعطي قائد المنتصر فرصه هدنه لشراذم من المليشيات المارقه مكونه من سراق وخريجي سجون وشذاذ أفاق أنها حرقه من الاعماق أن يهادن جيش منتصر عدو مهزوم فالأخطاء تحدث في الحرب وفي السلم ولكن ما أحزنني بكل آسي هي الهدنه مع هؤلاء الأوغاد السفله فلو كان مضطر المشير للهدنه لأي سبب كان فهو معذور في ذلك ولو كانت مجرد شطحه خيال فقد أخطى خطأ قاتل واما اذا كانت الهدنه لاعتقاده الخير فيكم ولتعشمه في أن تثبوا الي رشدكم وتحقنوا دماءكم ودماء أخوانكم فقد أخطي التقدير وأساء الظن يوم أنس في الهدنه منفعه وقد قدم لهم من حيث لا يدري هديه ايقاف الحرب من جانبه لتعطيكم الوقت الكافي لكي يلتقطوا أنفاسهم ويعدوا العده ويستوردوا الاسلحه اللازمه من تركيا ومن غيرها استعدادا للحرب هدنه او بالاحري هديه علي طبق من ذهب أستفادوا منها في تعويض عزوف الشباب الليبي عن الالتحاق بمليشياتهم بوصول مرتزقه سوريون لدعم الصفوف بمقاتلين واغتنمتوها فرصه لينصبوا علي الارض ما وصلتكم من أسلحه دفاع جوي شلت حركه طائراته فوق سماء العاصمه فالرجل كان يبارزكم بسيف وكان منتصر عليهم لا محاله ولكن الأمر الذي لا يعرف له سبب انه عندما سقط سيفهم من يدهم تريث في القتال وأنتظر حتي يلتقطوا سيفهم الذي وقع من إيدهم ليعاودوا الحرب معه هذا تشبيه للهدنه التي لا لزوم لها ولكنها حصلت واصبح الجيش يعاني من تبعاتها

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  • The Turks should conduct a show of love & appreciation to the Sherkasee’s thru
    a live exercise or a drill in Misrata as they have done in the Armenian Genocide where history would recorded it as a friendly error or admiration conduct

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