تعيين مدير جديد لمباحث الأموال

قام وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، بتكليف العقيد دكتور المهدي محمد بيانكو، مديرا للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك خلفا للعقيد عبدالباسط محمد صالح المدير السابق للإدارة .

و شهد مقر مـديرية أمن بنغــازي مراسم التسليم والاستلام بحضور مدير أمن بنغــازي العميد عادل عبد العزيز وبحضور لجنة التسليم والاستلام المشكلة بقرار من وزير الداخلية وتكونت من العميد فرج خطاب رئيسا للجة وعضوية كل من العقيد جمال فرج والعقيد سالم الحداد.

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