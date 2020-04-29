النويري يرفض «تفويض حفتر» ويدعو «النواب» للوحدة

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري رفضه ما سماه «الانقلاب على المسار الديموقراطي والعملية الانتخابية الذي هو هي السمة الغالبة للأطراف المتصارعة منذ 2014، وحتى 2020 »، داعيا أعضاء مجلس النواب للوحدة؛ وذلك ردا على إعلان قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر إنهاء الاتفاق السياسي.

وأعلن حفتر الإثنين الماضي استجابته لـ«دعوة المواطنين» بشأن التفويض و«إسقاط الاتفاق السياسي» الموقع بمدينة الصخيرات المغربية العام 2015، واصفا الاتفاق بـ«المشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة».

وأضاف النويري في بيان اليوم الأربعاء، «نسجل موقفنا الرافض لكل ذلك مهما كان مصدره، ونحن متمسكين بالعملية السياسية الديموقراطية اتي تعبر عن الناخب الحر».

ودعا أعضاء مجلس النواب بأن «يتوحدوا من أجل خلق مشروع وطني يسرع في إنهاء حالة الفوضى والاقتتال وعدم بناء مؤسسات الدولة».

وأوضح أن «الليبيين بعد 9 سنوات من ثورة فبراير 2011 لا زالو يبحثون عن الدولة، حيث عصفت التناقشضت الداخلية والتداخلات الخارجية بالبلاد ولم تستقر الأطراف المتصارعة على أرضية مشتركة لإنهاء الصراع والانقسام السياسي وفوضى السلاح وإقامة مؤسسات مستقلة تمارس دورها بكل حرية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا