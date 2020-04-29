«الغرياني»: «حفتر» مكانه «السجن» وعلى «بنغازي» أن تتقي الله

قال الصادق الغرياني، المفتي المعزول، إن: “المساجد لا تتبع لدار الإفتاء وهي في طرابلس تخضع لهيئة الأوقاف والمداخلة، وولاء هؤلاء ليس لليبيا، وإنما للسعودية، والسعودية بلد عدو، ومداخلة ليبيا فرع من فروع المخابرات السعودية، وموكول إليهم من بداية الثورة أن يحرموا ليبيا من الاستقرار، ووقد سلطوهم علينا بتفجير المساجد بدعوى عبادتها القبور، فأشاعوا الفوضى في بلادنا، ويفتيهم ربيع المدخلي من السعودية، وليس لهم ولاء لهذا البلد” على حد قوله.

أضاف “الغرياني” في حواره الأسبوعي لقناته “التناصح” اليوم الأربعاء، قائلاً: “هؤلاء في الواقع عملاء لبلدان أخرى، وقد رأينهم في كتائب حفتر يقاتلون الثوار والعلماء والأبرياء ودمروا المدن، حتى أن وصل الأمر بهم إلى أن قالوا أن طاعة حفتر مقدمة على الله، وهؤلاء لا علاقة لهم بالسلفية، والمجلس الرئاسي يحميهم ويناصرهم للأسف، وهي مسئولة على ذلك مسئولية كبيرة وعظيمة أمام الله والناس” على حد تعبيره.

وواصل “الغرياني” مزاعمه: “هيئة الأوقاف عدوة لهذا البلد، وقد أخبرنا فائز السراج بذلك، لكنه لم يسمع للنصيحة، ورئيس هيئة الأوقاف موال للعدو، وعليه أن يتوب لله، ونحن في دار الإفتاء نمثل المذهب المالكي، ودرج عليه البلد منذ مئات السنين، وهو مذهب معتدل، بعكس مذهب المداخلة السعودي، وعليه أقول لمن طالبونا بإعادة فتح المساجد مرة أخرى، أن المساجد لا تتبعنا، وإغلاقها حرام وغير مسبوق” على حد قوله.

وعلق “الغرياني” على تفويض القبائل والمكونات الاجتماعية والمدن الليبية، للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، لقيادة شئون البلاد قائلاً: “عدنا إلى مسلسل القيادات الشعبية ووفود القبائل التي تتوالى على خيمة القذافي للمبايعة، بما بدأ به حفتر من طلب التفويض، وإن الإنسان ليشعر بالشفقة على عقول هؤلاء الناس لما وصلوا إليه من احتقار أنفسهم بهذا الشكل، وإذا كان الأمر مبايعة فلماذا دفعوا بقتلاهم في هذه الحرب. دفعت بنغازي من خيرة شبابها وعلمائها، ودمرت وهجر مئات الآلاف منها، وتحملت ما تحملت لتصل إلى هذه النقطة في نهاية الأمر، أي استخفاف بعقول الناس، وعلى المنطقة الشرقية أن تتقي الله في أنفسهم، وارجعوا إلى عقولكم وأنفسكم، وهذا الرجل مكانه السجون لما ارتكبه في ليبيا من خراب وتدمير” على حد زعمه.