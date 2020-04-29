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وزارة العمل تبحث تمكين المرأة في الأنشطة الاقتصادية

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث مدير مركز المعلومات والتوثيق مسعود القذافي الخطط الهادفة لتمكين المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية خلال اجتماع موسع عقد صباح اليوم الأربعاء في طرابلس مع مديرة مكتب الدعم والتمكين في وزارة العمل والتأهيل رجاء تابابة.

ونوقش في الاجتماع سوق العمل الليبي وتكافؤ الفرص المتاحة للمرأة سواء كانت موظفة أو باحثة عن العمل والتوزيع الجغرافي لهن بالإضافة للمستويات العلمية وتعزيز قدراتهن في المؤسسات العاملات فيها.

وكانت مديرة مكتب الإعلام والتواصل في وزارة العمل ربيعة عمار قد ناقشت مطلع الأسبوع مع عدد من السيدات اللواتي يعملن في الوزارة التحديات التي تواجه موظفات وزارة العمل في عملهن في ظل الظروف الحالية بانتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى التطرق إلى موضوع عدم التزام بعض الموظفات بالقيام بمهامهن المنوطة بهن كما بحث الاجتماع الإشكاليات التي تعيق أداء المرأة الموظفة في عملها

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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