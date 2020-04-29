وزارة العمل تبحث تمكين المرأة في الأنشطة الاقتصادية

بحث مدير مركز المعلومات والتوثيق مسعود القذافي الخطط الهادفة لتمكين المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية خلال اجتماع موسع عقد صباح اليوم الأربعاء في طرابلس مع مديرة مكتب الدعم والتمكين في وزارة العمل والتأهيل رجاء تابابة.

ونوقش في الاجتماع سوق العمل الليبي وتكافؤ الفرص المتاحة للمرأة سواء كانت موظفة أو باحثة عن العمل والتوزيع الجغرافي لهن بالإضافة للمستويات العلمية وتعزيز قدراتهن في المؤسسات العاملات فيها.

وكانت مديرة مكتب الإعلام والتواصل في وزارة العمل ربيعة عمار قد ناقشت مطلع الأسبوع مع عدد من السيدات اللواتي يعملن في الوزارة التحديات التي تواجه موظفات وزارة العمل في عملهن في ظل الظروف الحالية بانتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى التطرق إلى موضوع عدم التزام بعض الموظفات بالقيام بمهامهن المنوطة بهن كما بحث الاجتماع الإشكاليات التي تعيق أداء المرأة الموظفة في عملها

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