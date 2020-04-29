أردوغان لترامب: التطورات في ليبيا وسوريا تستوجب تعاونا بين أنقرة وواشنطن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب الرئيس التركي، رجب أردوغان، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في رسالة قال فيها إن التطورات الأخيرة في المنطقة، وخاصة ما يحدث في ليبيا وسوريا، تستوجب تعاونا بشكل أقوى بين أنقرة وواشنطن.

أردوغان قال ، في رسالته المرفقة بالمساعدات التركية التي وصلت إلى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إن التطورات الأخيرة في المنطقة وعلى رأسها ليبيا وسوريا أظهرت أهمية مواصلة التعاون بشكل أقوى بين تركيا والولايات المتحدة.

وأضاف أن أنقرة ستواصل التضامن مع الولايات المتحدة الأمريكية كشريك قوي وموثوق، وأبدى أردوغان أمله أن يدرك الكونجرس والإعلام الأمريكي أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين عقب التضامن الذي أظهرته تركيا خلال وباء كورونا.

وتشهد ليبيا حالة من التوتر المتصاعد، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإرسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق.

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