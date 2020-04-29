«الخارجية الأوروبية»: توفير سفن وطائرات وأقمار صناعية لدعم عملية «إيريني» في ليبيا

قال بيتر ستانو، المتحدث باسم وزير الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن العملية البحرية “إيريني” لمراقبة الحظر على الأسلحة إلى ليبيا جاهزة للعمل خلال الأيام القادمة.

وأضاف ستانو، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء لتوفير أولى السفن والطائرات والأقمار الصناعية اللازمة لبدء العملية.

وأوضح مصدر دبلوماسي أوروبي أن سفينة إيطالية ستتجه إلى منطقة العملية خلال الأيام القادمة.

وستنشر إيريني وسائطها في شرق المتوسط وستراقب جميع السفن التي يشتبه في أنها تحمل أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا.

وأشار المصدر إلى أن السفينة الإيطالية ستساندها، إذا لزم الأمر، في البداية سفن الدول الأعضاء الموجودة في هذه المنطقة إلى أن تصل السفن الأوروبية الأخرى المخصصة للعملية إيريني.