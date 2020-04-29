تونس تنفي إتاحة قاعدة رمادة لتركيا لتنفيذ عمليات في ليبيا

نفت تونس الأخبار المتداولة حول استخدام تركيا قاعدة رمادة الجوية في الجنوب التونسي لتنفيذ ضربات ضد ليبيا، قائلة إنها لن تسمح لأي قوات أجنبية باستعمال أراضيها في أي عمليات عسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها الثلاثاء، أن تونس تمارس سيادتها المطلقة على كافة أراضيها برا وبحرا وجوا، مشيرة إلى أن قواتها المسلحة المنتشرة على الحدود تضطلع بواجب الذود عن الوطن والمحافظة على سلامة ترابه، ومعتبرة الأنباء التي تحدثت عن إتاحة قاعدة رمادة لتركيا لتنفيذ عمليات عسكرية في ليبيا مؤامرة للنيل من سيادتها القومية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا