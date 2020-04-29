عقيلة يوضح ما قِيل عن خلافات له مع المشير

أشار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى عدم وجود أي خلافات بينه وبين القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مؤكدا أن مبادرته الأخيرة لا تتعارض مع تصريحات المشير الأخيرة.

وأكد صالح في تصريح لقناة “الحرة” الأميركية أن مبادرته للحل السياسي استندت إلى الأعراف الليبية والاجتماعية، ومؤكدا ارتباطها بالمجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية سياسيا، استنادا إلى خلفيات تاريخية، مشيرا إلى أن فترة ما بعد الاستقلال في ليبيا شهدت تشكيل لجنة الدستور بواقع عشرين ممثلا عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، كما أن مجلس الشيوخ في تلك الفترة كان مشكلا من عدد متساو من الأعضاء الممثلين عن أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وفزان وطرابلس).

وشدد صالح على عدم استناده إلى الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات برعاية أممية أو غيره في مبادرته وبأنه يستند إلى العادات والعرف الليبيين اللذين وضعا طريقة وتصورا مقبولا لتشكيل السلطة العليا في البلاد، مقرا في الوقت ذاته بأن القضية الليبية مرتبطة بشكل كبير بالمجتمع الدولي.

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