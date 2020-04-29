

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

29 April, 2020

شهدت الحدود الإدارية بين مدينة بني وليد و مدينة مصراتة ،اليوم الأربعاء ،عملية تبادل أسرى بين الجيش وقوات الوفاق ،شملت تبادل أسيرين وجثمان ضابط بالجيش مقابل أسير من قوات الوفاق.

ووفق ما نقلت قناة ليبيا 24 عن مصادر وصفتها بالمطلعة ،فإن أسيري الجيش هما معتز سليمان عمران وطارق الهادي عبدالله، فضلا عن جثمان العقيد عماد الدين الفايدي، في مقابل الأسير علي الهادي خليفة المعاوي، من قوات الوفاق.

وبينت ذات المصادر ،أن التسليم تم بوساطة من جمعية السلام الخيرية وكتيبة طارق بن زياد كممثلين عن الجيش، في مقابل الهلال الأحمر كممثل عن قوات الوفاق.