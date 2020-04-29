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“بالتمر” يعلن موعد إعادة العمل بفروع مصلحة الأحوال المدنية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية إعادة العمل بمكاتبها بكافة الفروع والمكاتب، بشكل جزئي بدءا من يوم الأحد المقبل.
ووجه رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر كتابا إلى مدراء الإدارات والفروع بضرورة إنهاء تعليق العمل بكافة الفروع والمكاتب، والعمل بشكل جزئي.

وشدد بالتمر على جميع مدراء الإدارات والفروع بمصلحة الأحوال المدنية بضرورة وضع آلية لتسيير العمل بأقل عدد من الموظفين بما يتماشى مع مقتضيات الحاجة، مستثنيا في كتابه الموظفات ما عدا مستشارات وموظفات الإدارة القانونية.

وكانت مصلحة الأحوال المدنية علقت عملها في 21 مارس الماضي، باستثناء مكتب الوفيات وفقا للإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار وباء كورونا.

الوسوم

فيروس كورونا محمد بالتمر مصلحة الأحوال المدنية مكتب الوفيات

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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