قطر: نرفض إعلان حفتر حصوله على تفويض شعبي لقيادة ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن رفضها قبول القيادة العامة للقوات المسلحة التفويض الشعبي الذي يسمح لها بقيادة ليبيا.

وهاجمت الوزارة القطرية في بيان لها اليوم الأربعاء القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، زاعمة أن “هذا يؤكد إمعانه في الانقلاب على الشرعية الدولية والتوافق الوطني الليبي، واستهتارا واضحا بالمجتمع الدولي الذي وقف طويلا دون أن يحرك ساكنًا تجاه الجرائم المرتكبة في حق الشعب الليبي الشقيق لا سيما منذ البدء بالاعتداء على طرابلس العام الماضي”.

وحاول بيان الخارجية القطرية التقليل من القائد العام للجيش الليبي بوصفه بـ”اللواء المتقاعد”، وادعى أنه “ساق ذريعة واهية في إعلانه تعكس مدى استخفافه بحرمة الدم الليبي وبعقول من يستمعون إليه”.

وتجاهل البيان خرق المليشيات الموالية لتركيا للهدنة الإنسانية وقصف المدنيين في ترهونة وتهجير عائلات بالمدن الغربية، متابعا مزاعمه: “في الوقت الذي تتجه جهود العالم فيه لوقف نزيف الدم في ليبيا الشقيقة ومحاربة وباء كورونا كوفيد-١٩ نرى الاستمرار في عسكرة المشهد والانقضاض على المدنيين وعلى المسار السياسي دون أدنى اعتبار لمأساة الشعب الليبي بأطفاله ونسائه وشيوخه ونازحيه ومهجّريه”.

وطالبت الخارجية القطرية المجتمع الدولي والفاعلين في المشهد الليبي بالوقوف على مسؤوليتهم الإنسانية والتاريخية وكفّ يد من وصفته باللواء المتقاعد (القائد العام للجيش الليبي المشر أركان حرب) خليفة حفتر ومليشياته عن الإيغال في سفك دماء الأبرياء وتمزيق أوصال الوطن الليبي” على حد ادعائها.