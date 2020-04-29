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قطر: نرفض إعلان حفتر حصوله على تفويض شعبي لقيادة ليبيا

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن رفضها قبول القيادة العامة للقوات المسلحة التفويض الشعبي الذي يسمح لها بقيادة ليبيا.

وهاجمت الوزارة القطرية في بيان لها اليوم الأربعاء القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، زاعمة أن “هذا يؤكد إمعانه في الانقلاب على الشرعية الدولية والتوافق الوطني الليبي، واستهتارا واضحا بالمجتمع الدولي الذي وقف طويلا دون أن يحرك ساكنًا تجاه الجرائم المرتكبة في حق الشعب الليبي الشقيق لا سيما منذ البدء بالاعتداء على طرابلس العام الماضي”.

وحاول بيان الخارجية القطرية التقليل من القائد العام للجيش الليبي بوصفه بـ”اللواء المتقاعد”، وادعى أنه “ساق ذريعة واهية في إعلانه تعكس مدى استخفافه بحرمة الدم الليبي وبعقول من يستمعون إليه”.

وتجاهل البيان خرق المليشيات الموالية لتركيا للهدنة الإنسانية وقصف المدنيين في ترهونة وتهجير عائلات بالمدن الغربية، متابعا مزاعمه: “في الوقت الذي تتجه جهود العالم فيه لوقف نزيف الدم في ليبيا الشقيقة ومحاربة وباء كورونا كوفيد-١٩ نرى الاستمرار في عسكرة المشهد والانقضاض على المدنيين وعلى المسار السياسي دون أدنى اعتبار لمأساة الشعب الليبي بأطفاله ونسائه وشيوخه ونازحيه ومهجّريه”.

وطالبت الخارجية القطرية المجتمع الدولي والفاعلين في المشهد الليبي بالوقوف على مسؤوليتهم الإنسانية والتاريخية وكفّ يد من وصفته باللواء المتقاعد (القائد العام للجيش الليبي المشر أركان حرب) خليفة حفتر ومليشياته عن الإيغال في سفك دماء الأبرياء وتمزيق أوصال الوطن الليبي” على حد ادعائها.

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تفويض المشير حفتر قطر لجيش الليبي وزارة الخارجية القطرية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انتم ياقطارنة الامريكان ايش دخلكم فينا. احنا الليبيين اليوم تقاتلنا وغدوة حنتصالحوا بغذن الله غصبا عنكم يا اولاد الحرام ياشرذمت الانجاس. ليش تحاولو تصبوا فى الزيت علي النار ونحاولو انكم تمازيوا طرف علي طرف من خلال إعلاناتكم ومحطاتكم المخربة لذات البين الليبي. والله مانا ناسينهالكم ياأولاد الحرام ياماسونية الشياطين ياقطريين . ياخانب دحي القاضي ياامخلصه فلاليس .أسأل الله ان يورينا فيكم من يتحرش فيكم كما حرشتم بين الليبيين ياالله . الليبيين خوت الليبيين شرفاء الليبيين أصحاب أخلاق لولا انكم خشيتو بينهم ياأنجاس الصهويونية ياكلاب

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  • تميم يا ابن القحبة اخرس فابوك وانت سبب نكبة البلدان العربية فلعنة الله عليك ايه المعتوه يا ميبون .

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  • وانتم اللي طالب منكم تقبلوا منهوا، هو بحكم بلادكم، نحن الليبيون وقابلينه وعالعين والراس

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