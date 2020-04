أفادت مصادر

لليبيا 24 اليوم الأربعاء، بوقوع عملية تبادل للأسرى بين الجيش وقوات الوفاق في

الحدود الإدارية بين بني وليد ومصراتة.

وأوضحت المصادر

أن العملية شملت تبادل أسيرين وجثمان ضابط بالجيش مقابل أسير من قوات الوفاق.

وأشارت إلى أن

أسيري الجيش هما معتز سليمان عمران وطارق الهادي عبدالله، فضلا عن جثمان العقيد

عماد الدين الفايدي، في مقابل الأسير علي الهادي خليفة المعاوي، من قوات الوفاق.

وبينت أن التسليم تم بوساطة من جمعية السلام الخيرية وكتيبة طارق بن زياد كممثلين عن الجيش، في مقابل الهلال الأحمر كممثل عن قوات الوفاق.

The post شاهد…تبادل للأسرى بين الجيش وقوات الوفاق قرب مصراتة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24