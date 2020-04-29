(صور) حشود في بنغازي احتفالا بقبول “التفويض”

بعد بيان القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر الذي أعلن من خلاله إسقاط الاتفاق السياسي وقبول التفويض الشعبي، تجمهر مواطنون في مدينة بنغازي معبرين عن فرحتهم بموقف القيادة العامة وقبولها التفويض.

ورفع المواطنون صوراً وشعارات تؤيد القيادة العامة في خطوتها المقبلة والتي حتماً برأي مهتمين لن تكون خطوة سهلة، وبعث المواطنون برسائل إلى متصدري المشهد السياسي يطالبونهم فيها بترك الساحة للجيش الوطني.

وعكست الأهازيج والرقص، مظاهر فرحة المتجمهرين بتفويض القيادة العامة وهم بذلك يعلقون الآمال العريضة على الجيش في قيادة مرحلة معقدة وتزداد كل يوم تعقيداً .

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