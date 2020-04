النويري : إعلان حفتر انقلاب على المسار الديمقراطي والدستور هو الحل

وصف النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، الأربعاء،

إعلان حفتر بأنه انقلاب عل المسار الديمقراطي والعملية الإنتخابية، معلنا عن رفضه مهما

كان مصدره وحجته.

وأوضح النويري، في بيان له، أن تأخر صدور الدستور تسبب

في تعميق الأزمة فى البلاد، مشددا على ضرورة تمكين الشعب من الاستفتاء على مسودة الدستور

التي أنجزت لقطع الطريق على كل الأجندات المتربصة بمصير الدولة.. على حد تعبيره.

وأضاف النويري أن الليبيين بعد تسع سنوات من الثورة لازالوا

يبحثون عن الدولة التي عصفت بها التناقضات الداخلية، والتدخلات الخارجية، مؤكدا أن

الحوار هو السبيل الوحيد لحل كافة الخلافات بين أبناء الوطن الواحد، وحقن دماء أبنائه.

