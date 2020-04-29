أفاد نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الأربعاء

بوقوع اشتباكات في منطقة الحواتم بالقره بوللي

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