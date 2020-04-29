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اشتباكات في منطقة الحواتم بالقره بوللي

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الأربعاء
بوقوع اشتباكات في منطقة الحواتم بالقره بوللي

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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