أفاد نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الأربعاء
بوقوع اشتباكات في منطقة الحواتم بالقره بوللي
The post اشتباكات في منطقة الحواتم بالقره بوللي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفاد نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الأربعاء
بوقوع اشتباكات في منطقة الحواتم بالقره بوللي
The post اشتباكات في منطقة الحواتم بالقره بوللي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك