مرتزقة أردوغان يؤكدون مواصلة القتال ضد الجيش الليبي في طرابلس (فيديو)

نعى ‏مناصرون للفصائل السورية المدعومة من ⁧‫تركيا‬⁩ المرتزق “محمود مكي” من مدينة ⁧‫تل رفعت‬⁩، بعد إعلان مقتله، أثناء قتاله في صفوف قوات حكومة الوفاق بمحاور جنوب العاصمة طرابلس‬⁩.

وانتشر مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله مجموعة من المرتزقة من جنسيات سورية وتونسية وفلسطينية، بأسماء وكُنيات (أبوداوود وأبوالزهراء الحلبي وأبوهاجر التونسي وأبوعبيدة المقدسي) يوجهون التحايا إلى من وصفوهم بـ “إخوانهم المجاهدين” في محاور الرملة وطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.