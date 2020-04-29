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مرتزقة أردوغان يؤكدون مواصلة القتال ضد الجيش الليبي في طرابلس (فيديو)

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نعى ‏مناصرون للفصائل السورية المدعومة من ⁧‫تركيا‬⁩ المرتزق  “محمود مكي” من مدينة ⁧‫تل رفعت‬⁩، بعد إعلان مقتله، أثناء قتاله في صفوف قوات حكومة الوفاق بمحاور جنوب العاصمة طرابلس‬⁩.

وانتشر مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله مجموعة من المرتزقة من جنسيات سورية وتونسية وفلسطينية، بأسماء وكُنيات (أبوداوود وأبوالزهراء الحلبي وأبوهاجر التونسي وأبوعبيدة المقدسي) يوجهون التحايا إلى من وصفوهم بـ “إخوانهم المجاهدين” في محاور الرملة  وطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • اى مجاهدين لمرتزقة مأجورين بالمال من نفايات بشرية من كل مكان يتاجر بهم اردوغان من المتنطعين وعدهم رسولنا الكريم بالهلاك فهؤلاء الحثالة تركوا قتال الصهاينة الذين يحتلون ارضهم فى سوريا وفلسطين وجاؤوا لقتال الجيش الوطنى ويقبضوا الثمن قطرائيل فاى جهاد ثمنه ياتى من الصهاينة ياكلاب

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  • ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) بإذن الله الواحد . وسيقتل كلهم امافي الحرب اوفي المحاكم فيما بعد لانهم مرتزقة ،باعوا أنفسهم للشيطان من اجل المال فقط

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