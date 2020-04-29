بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي آخر تطورات الوضع الليبي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في ليبيا، وبعض المشاكل الإقليمية والمحلية.

وأوضح بيسكوف، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أنه في سياق مناقشة القضايا الدولية، تم التطرق إلى الوضع الراهن في النزاعات الإقليمية الأكثر إلحاحا، وخاصة في ليبيا.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة فائز السراج.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن عملية “إيريني” الرامية لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا، ستكون فعالة خلال أيام، بعد أن تعهدت عدة دول بتقديم 3 سفن و3 طائرات لفترة محددة، على أن يتم إقرار باقي القدرات الفنية والمالية والبشرية لاحقا.

وأعاد الاتحاد الأوروبي مناشدة الأطراف المؤثرة على المنخرطين في الصراع في ليبيا لممارسة الضغوط على هؤلاء، ودفعهم للعودة للالتزام بعملية برلين، والعمل باتجاه حل سياسي تحت راية الأمم المتحدة، ما يعيد السلام والاستقرار للبلاد.

وأعرب بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، عن قلق الاتحاد من الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة مؤخراً في ليبيا، والتي لن تؤمن، برأي بروكسل، أي حل سياسي للبلاد.