خاص ليبيا 24..الغويل: حفتر يريد السلطة المطلقة وهذه أول خطوة لتقسيم ليبيا

قال المحلل السياسي، حافظ الغويل،إن ما أعلنه حفتر في كلمته، لا يختلف عن

كل الإعلانات الإنقلابية، وكل ما قاله لا معنى له، سوى أنه رفع عن نفسه الغطاء

السياسي وهو وجوده تحت شرعية البرلمان، مؤكدا أن العالم كله يعرف أن حفتر هو من

يتسلط على البرلمان وليس العكس، وهو الآن رفع هذه الحجة عن نفسه وأصبح مكشوفا أمام

العالم ومؤيديه، بأنه يريد أن يصبح حاكما عسكريا لا أكثر ولا أقل.

وأضاف الغويل في تصريحات خاصة لـ ليبيا 24، أن حفتر يريد أن يكون هو الحاكم

والمشرع ورئيس الجيش، وهذا معناه السلطة العسكرية المطلقة، لافتا إلى أن كل هذا لن

يغير شئ على أرض الواقع، لأنه يفعل كل هذا منذ 2014، مؤكدا أنه لن يستطيع أن يلغي

الحكومة والبرلمان سوى في الأماكن المتسلط عليها والتي بدأ في خسارتها.

وأكد الغويل، أن إعلان حفتر هو أول خطوة

لتقسيم الدولة في حال إصراره على أن يكون حاكما في شرق ليبيا ، مستقل عن أي

حكومة ومستقل عن الدولة الليبية، وهذا يعني أنه يريد أن يخلق دولة جديدة في

المنطقة الشرقية وهو ما يمثل خطرا على ليبيا.

وعن تصوره للفترة المقبلة في ليبيا أكد الغويل أنه في حال لم يمنع أهل

البرقة حفتر عن ذلك سيكون هناك تقسيم وسيكون هناك مفاوضات سياسية واقتصادية

لمحاولة الاتفاق على الحدود وعلى ماذا يحدث لمنابع النفط، أو يختفي حفتر من الصورة

ويختار أهل البرقة مجلس عسكري جديد يمثلهم وهذا ممكن أن يفتح الباب الى مفاوضات

سلام بين الطرفين ويعيد توحيد ليبيا من جديد

