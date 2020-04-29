بوتين يبحث الوضع في ليبيا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في ليبيا، وبعض المشاكل الإقليمية والمحلية.

بيسكوف أوضح ، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أنه في سياق مناقشة القضايا الدولية، تم التطرق إلى الوضع الراهن في النزاعات الإقليمية الأكثر إلحاحا، وخاصة في ليبيا.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

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