رئيس مجلس الوزراء يطلع على نسب إنجاز مشاريع المؤسسة الوطنيه للموارد المائية

بنغازي 29 أبريل 2020(وال)- اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء، على نسب إنجاز مشاريع المؤسسة الوطنيه للموارد المائية، وذلك خلال اجتماع عقده في مقر إقامته بمدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عوض الدرسي.

وأوضح رئيس المؤسسة للسيد رئيس مجلس الوزراء سير عمل مشاريع المؤسسة ونسب إنجاز كل مشروع منها.

وأطلع الدرسي السيد الرئيس على سير مشاريع الصيانة الطارئة للآبار الجوفية وذلك لسد العجز في مصادر المياه ببعض البلديات.

واستعرض رئيس المؤسسة الوطنيه للموارد المائية الآلية التي وضعتها المؤسسة لمحطات التحلية، التي تعمل بتقنية التناضح العكسي (R.o) والتي كان آخرها محطة تحلية المخيلي، لافتا إلى أنه تم تشغيلها قبل شهر رمضان المبارك الجاري.(وال- بنغازي)

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