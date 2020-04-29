الخارجية الفرنسية: باريس مهتمة بوحدة ليبيا واستقرارها

ليبيا – قالت فرنسا إن الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال القرارات المنفردة وإنما من خلال حوار تدعمه الأمم المتحدة.

نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أوليفييه جوفين لم يشر في بيان أمس الثلاثاء وفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء بشكل مباشر إلى حفتر لكنه قال:” لا يمكن التوصل لحل للصراع الليبي إلا من خلال الحوار بين الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة وليس من خلال القرارات المنفردة”.

وأشار إلى أنه لا يوجد بديل للحل السياسي الشامل كجزء من النتائج التي توصل إليها مؤتمر برلين، مضيفاً أن باريس مهتمة بوحدة ليبيا واستقرارها.