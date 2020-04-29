الهيئة الليبية للإغاثة بنغازي توزع شحنة مساعدات مقدمة من البرنامج الغذاء العالمي

بنغازي 29 أبريل 2020(وال)-استلمت الهيئة الليبية للإغاثة بنغازي، شحنة مساعدات مقدمة من البرنامج الغذاء العالمي وتم شحنها إلى مقر مخازن الهيئة بنغازي، وأرسلت الهيئة قافلة المساعدات الغذائية الي الهيئة الليبية للإغاثة – فرع اجدابيا.

وعليه قام الفرع يومي السبت 25 أبريل والأحد 26 أبريل بتوزيع سلة غذائية من قبل الفريق الميداني على المستهدفين وعددهم (310) من مناطق الجليدايه، سلطان، والزويتينة، واجدابيا، والبيضان، والقنان، البريقة، العرقوب، بشر، العقيلة.

هذا وقام فريق مكون من مسؤول التعليم باجدابيا، ومفوضية الكشافة باجدابيا، وشباب الهلال الأحمر باجدابيا، بتولي مهام تنظيم وتنسيق عملية التوزيع.

ومن جهة أخرى قامت الهيئة الليبية للإغاثة، فرع طرابلس والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين Uncher الشريك الدائم للهيئة بتوزيع مستلزمات إيوائية لعدد (175) مهاجرا داخل مركز احتجاز طريق السكة، ولازالت هناك مجموعات داخل عدد من المراكز، تحتاج إلى مثل هذه المساعدات العاجلة وبالأخص في هذه الفترة.

ويشار إلى أن والمواد الإيوائية تمثلت في فراشات وملابس ووعاء غسول وجاكت، ومواد نظافة متكاملة صابون وشامبو ومسحوق صابون، معجون أسنان وفرشاة أسنان، صابون سائل وفوط مناشف.

وتزامن هذا العمل مع تفشي جائحة COVID-19، حيث يحتاج اللاجئون الذين يعيشون في هذه المرافق المزدحمة إلى هذه المساعدة أكثر من وقت مضى.(وال- بنغازي)

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