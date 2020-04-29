“الشاطر” لـ”السراج”: إما أن تكون داعما لـ”حفتر” أو غير كفء لتولي المسؤولية

هاجم عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، على خلفية إعلان القائد العام للجيش الليبي المشير حليفة حفتر قبول التفويض الشعبي للقيادة العامة بقيادة البلاد وإسقاط اتفاق الصخيرات.

وقال الشاطر في تدوينة على “تويتر” اليوم الأربعاء: “عندما تكون رئيسا لحكومة شرعية تتعرض لانقلاب بمشاركة دول أجنبية ولا تحرك ساكنا حيالها فإنك إما غير كفء لتولي المسؤولية أو أنك داعم بصمتك لهم؟” على حد زعمه.

وأضاف الشاطر مدعيا: “لا يوجد مسؤول في الدنيا بهذا الخجل والتواري يرى الاعتداء ولا يعلن موقفا صريحا

استعملوا حقكم السياسي إن كان لكم سياسة”.

وكان المشير خليفة حفتر، قد أعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة، أول من أمس الاثنين، حيث وجه خلالها المشير حفتر، التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة، قائلا: “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، مضيفا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن، كما سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.