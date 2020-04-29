الشاعري : تفويضنا للجيش نأمل أن يكون فاتحة خير ويستجيب لمتطلبات المواطنين

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال النائب مفتاح عطية الشاعري نعلم أن اتفاق الصخيرات وهذا اتفاق شهدت عليه كافة الأطراف الليلة برعاية الأمم المتحدة، لكنه لم يضمن في الإعلان الدستوري، إضافة إلى أن حكومته لم تأخذ الثقة من مجلس النواب.

الشاعري أوضح في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 اليوم الأربعاء أن الاتفاق السياسي قد أفسد الحياة السياسية والإدارية ولم يستجيب لمتطلبات الشعب الليبي وأتاح الفرص للفساد والفوضى الإدارية.

وتفويضنا هذا نأمل ان يكون فاتحة خير ويكون له القدرة على إدارة الشأن العام وإستجابة لمتطلبات المواطن.

ونأمل إداراته بعدد من التكنوقراط ذات شخصيات وطنية قادرة على إدارة الشأن العام لمكافحة الفساد المستشري .

وطالب النائب الدفع بدماء جديدة وليس فيها محاصصة، ولا أي مأرب أخرى، وتكون وطنية ذات كفاءات مع تكافؤ الفرص في هذه المرحلة الحرجة لتلبي حاجة المواطن البسيط.

يشار أن النائب مفتاح الشاعري عن دائرة طبرق هو أحد النواب الذين اعلنوا مساندتهم للقوات المسلحة وموافقتهم على تفويضه لإدارة البلاد.

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