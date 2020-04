النهر الصناعي العظيم : ضخ المياه عبر المسارين الشرقي والأوسط يسير بشكل جيد

أكد جهاز النهر الصناعي العظيم منظومة الحساونة، اليوم

الأربعاء، أن عمليات التشغيل وضخ المياه تسير بشكل جيد بما هو متاح من الآبار العاملة

عبر المسار الشرقي لتغذية مدينة طرابلس بالمياه وباقي المدن والمناطق بالمسار.

وأكدت إدارة الجهاز، فى بيان لها، أنه تم يوم أمس فتح صمامات

التحكم بالتدفق بالمسار الأوسط لبدء أعمال التعبئة وتغذية المدن والمناطق بالمياه،

مناشدة كافة المواطنين وأصحاب المزارع بخفض الاستهلاك حتى تتم تغذية أكبر عدد من المدن

والمناطق بالمسارين.

